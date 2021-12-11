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Автор Любовь Степушова

Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Литва попала в немыслимую для вассала ситуацию. Несмотря на санкции США против ОАО "Беларуськалий", два литовских предприятия не захотели прерывать контракт с белорусами.

Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро

Две литовские компании ослушались Вашингтона

О санкциях, которые официально поддержал Вильнюс, было известно с августа, и они вступили в действие с 8 декабря. Тем не менее, компания Литовские железные дороги (ЛЖД) сообщила, что не может остановить транзит, так как белорусская сторона в ноябре уже внесла аванс за эти поставки до января-февраля.

Причём, согласно контракту, о его расторжении необходимо уведомить за 12 месяцев, и возврат авансовых платежей не предусмотрен.

Второе предприятие — терминал насыпных грузов Клайпедского порта Biriu kroviniu terminalas (BKT) вообще не думало о разрыве отношений с "Беларуськалием". Руководство кампании полагает, что "никаких санкций США для транзита белорусского калия через Литву нет и быть не может, потому что в отношении транзита такие процедуры как санкции, применять нельзя". Об этом сказал крупнейший акционер терминала Игорь Удовицкий.

Министры иностранных дел и транспорта захотели в отставку

Когда история всплыла, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил премьера Ингриду Шимоните отправить его в отставку. Об этом же заявил министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис, который сразу нашёл стрелочников в лице ВКТ и ЛЖД. По его словам, руководство ЛЖД не предприняло шагов для поиска путей реализации санкций.

"Мне также трудно представить, как руководство Клайпедского порта, через который осуществляется погрузка белорусских удобрений, может продолжать работать в такой ситуации. Я также оценю ситуацию в своей собственной команде и в министерстве", — сказал министр.

Руководитель ЛЖД Мантас Братушка опроверг обвинения, он настаивает, что докладывал о ситуации министру транспорта и в МИД, и никаких указаний или советов не получал.

"Нетипичные платежи" "Беларуськалия" "капнули" на счёт ЛЖД

Бартушка заявил, что со стороны Белоруссии в ноябре прошли "нетипичные" авансовые платежи, белорусская компания перечислила деньги без согласования с ЛЖД, они просто "капнули" на счёт, и теперь там 10 млн евро, которые не получилось вернуть (банк отказал).

Братушка предупредил, что контакт не предусматривает возврата авансовых платежей, а в случае его одностороннего разрыва, ЛЖД ждут сотни миллионов евро неустоек и штрафов. Глава ЛЖД добавил, что запросит субсидии в размере примерно 49 млн евро на то, чтобы подержать ЛЖД в рабочем состоянии.

"Потому что мы в целом теряем 60-70 млн евро доходов, но одновременно у нас есть и другие негативные тенденции — уходят и российские металлы из Клайпедского порта, становится меньше других российских продуктов, часть белорусских продуктов, нефтепродукты, продукты "Гродно Азот" уже ушли", — сказал он.

Литва не может подвести сюзерена

Сейчас ведётся активный поиск виновных, так как надо что-то объяснять сюзерену.
Президент Гитанас Науседа призвал Ландсбергиса и Скуодиса не ждать решения Шимоните, а уходить самим в отставку.

"Заявляя, что мы придерживаемся ценностной внешней политики, мы не можем вызвать ни малейшего сомнения у наших партнеров в том, что мы на самом деле придерживаемся союзнических обязательств. Декларации и наши конкретные действия должны соответствовать ", — сказал Науседа.

В условиях, когда, как заявляет Скуодис, государство не может обязать ЛЖД расторгнуть договор, (как и BКТ) и, как заявили оба предприятия, они не готовы платить штрафы, все расходы в случае форс-мажора ( собственных санкций Литвы на "Беларуськалий") — неустойки и штрафы придётся платить Вильнюсу из бюджета.

"Полезные идиоты" Лукашенко

У Литвы было было четыре месяца на подготовку, оценку всех обстоятельств, минимизацию потерь, переговоры с союзниками, но всё это не делалось. Вопрос: почему?

Из общей информации, насколько она доступна, можно сделать вывод, что у правительства не было желания останавливать транзит удобрений из Белоруссии, и это желание возникло только тогда, когда разразился скандал.

Скорее всего, на Западе литовских политиков назовут "полезными идиотами " Лукашенко. Характеристика вполне заслуженная.   

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Куратор: Любовь Степушова
Темы литва белоруссия ингрида шимоните александр лукашенко
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