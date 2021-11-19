"Скрипач не нужен": почему Польшу и Прибалтику игнорировали в переговорах с Лукашенко

Польша и страны Прибалтики ничего не решают в глобальной политике, как и Украина, поэтому они напрасно возмущены поведением Ангелы Меркель, а сделают так, как им скажут.

Польша и Прибалтика взбешены переговорами Меркель с Белоруссией

Как пишут эстонские СМИ, примерно за час до первого звонка Ангелы Меркель Александру Лукашенко в понедельник, её офис проинформировал правительства Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о факте разговора. Но то, о чём предполагалось говорить, не разъяснялось.

Прямые переговоры Минска с Берлином о судьбе застрявших на границе ЕС и Белоруссии мигрантов вызвали гнев в Польше и раздражение в странах Прибалтики.

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша не признает никаких договорённостей за своей спиной, об этом же сказал премьер Матеуш Моравецкий.

"Прежде всего, я подчеркнул канцлеру, что любые договоренности, которые могут касаться Польши и всей ситуации, не могут быть согласованы без нашего участия — ничего о нас без нас. Понятно, и это канцлер приняла", — сказал премьер.

Очень напоминает стенания Украины по этому же поводу и разочарования, когда в очередной раз всё решают без неё.

Аналогичная позиция у прибалтийских стран. Непосредственно граничащие с Белоруссией Латвия и Литва заявили, что сожалеют о том, что Германия с ними не проконсультировалась.

А бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пошёл дальше сожалений, он сказал, что игнорирование мнения восточных стран-членов в Европейском союзе может "плохо кончиться".

"К сожалению, мы видели, что такие страны, как наша, то есть Восточная Европа, наши партнеры по Европейскому союзу, просто не принимаются во внимание. Особенно в последние годы, хотя это было уже давно", — сказал Ильвес.

"В любом случае, это полное пренебрежение к странам на востоке — как если бы мы были второстепенными странами — я не знаю, почему это делается, но это плохо кончится — восточно-европейские страны, которых много, у которых большое население, разозлятся и начнут блокировать", — добавил он. Что блокировать — Ильвес не уточнил.

Польша и Прибалтика недоговороспособны

В комментарии для Pravda. Ru доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич отметил, что Польша, Эстония, Латвия, Литва в мировой политике, как и в мировой экономике не решают ровным счетом ничего и не понимают, что сейчас у всей Европы, включая Германию, довольно много глобальных проблем.

"Был такой у нас хороший фильм "Кин-дза-дза!" Данелия. И там такая формула есть: скрипач не нужен. В современных условиях эстонский, латвийский, литовский скрипач в большой европейской дипломатии не нужен", — сказал Николай Межевич.

Ту же мысль о незначительности Польши в политике ЕС проводит экс-президент страны Александр Квасьневский в интервью телеканалу RMF FM.

Он отметил, что Меркель не просто так вышла на контакт с Лукашенко — у неё есть мандат от "широкой группы европейских лидеров", куда поляки не вхожи.

"Западные лидеры умеют заниматься политикой и дипломатией, в отличие от наших лидеров. У Меркель есть преимущество перед другими в том, что она может разговаривать и с Путиным, и с Лукашенко. В этих вопросах ей можно доверять, — сказал он.

Польша избежала худшей ситуации

По словам Квасьневского, худший сценарий для Польши будет, если кризис продолжится и "Лукашенко попросит Путина ввести российские войска на польско-белорусскую границу."

"Это возможно в результате договоренностей между этими странами, это не является незаконным. Тогда у нас совершенно другая ситуация, намного более сложная", — сказал Квасьневский.

Он полагает, что на данный момент необходимо задействовать все механизмы, чтобы, прежде всего, не нагнетая, решить эту проблему, по возможности.

"Чтобы не привести зимой к гуманитарной катастрофе, запустить переговоры, а потом действовать политически, чтобы оппозиция могла выбраться из тюрьмы", — сказал президент.

По словам Николая Межевича, миграционный кризис искусственно раздут— был нужен скандал для удара по России.

"На сегодняшний день количество беженцев и мигрантов в Белоруссии — от 4 до 7 тысяч. Даже если возьмем верхнюю планку — 7 тысяч, это абсолютно ничего по сравнению с тем количеством мигрантов, которые фактически ежегодно пересекают границы Европейского союза через Балканы, Италию, Испанию, и целым рядом других способов. Просто Европейскому союзу нужен скандал с Белоруссией. Потому что удар по Белоруссии — это, конечно, удар по России", — сказал эксперт.

По словам пресс атташе президента Белоруссии Наталии Эйсмонт, президент ведет переговоры с канцлером Германии о том, "что ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 000 беженцев" , а "мы полны решимости поддержать оставшиеся 5 000 в максимально возможной степени и вернуться в свои страны, если они того пожелают".

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила в среду, что проведет технические переговоры с Белоруссией по репатриации мигрантов, пытающихся пересечь польскую границу.

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