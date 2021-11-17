Bild: Меркель может помочь Лукашенко в строительстве жилья для мигрантов

Врио канцлера Германии Ангела Меркель допустила возможность оказания финансовой помощи Белоруссии для строительства жилья мигрантам, которые собрались на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, в ходе телефонных переговоров с Меркель белорусский лидер Александр Лукашенко выдвинул условия для прекращения миграционного кризиса. Президент Белоруссии потребовал, чтобы главы стран Евросоюза признали его легитимность и сняли со страны все санкции, введённые после выборов в 2020 году и после принудительной посадки самолета Ryanair. Также Лукашенко хочет, чтоб ЕС принял половину мигрантов, которые прилетели в Белоруссию из государств Ближнего Востока и Африки, а также профинансировал строительство пунктов приема для беженцев.

Меркель пообещала обсудить требования Лукашенко с лидерами стран Евросоюза и не исключила, что Минск может получить от Брюсселя финансовую помощь на постройку жилья для мигрантов.

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