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Лукашенко озвучил Меркель два требования для прекращения миграционного кризиса

Мир

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс рассказала, какие требования президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил исполняющему обязанности канцлера Германии Ангеле Меркель в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

Лукашенко озвучил Меркель два требования для прекращения миграционного кризиса

В беседе с изданием Aktuaalne kaamera ETV Ева-Мария Лийметс сообщила детали телефонного разговора, который прошёл накануне между канцлером Германии Ангелой Меркель и Александром Лукашенко. Белорусский лидер назвал два требования в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе с Европейским союзом. Лукашенко хочет, чтобы ЕС признал его президентом и снял все санкции. Выдвинув такие требования, Лукашенко фактически подтвердил, что лично контролирует ситуацию на границе.

По словам Лийметс, ЕС не удовлетворит требования, которые выдвинул Лукашенко. Глава МИД Эстонии уверена, что нельзя отменять санкционные ограничения против Белоруссии. Более того, необходимо как можно быстрее ввести новый пакет санкций, считает она.

Ранее Лукашенко и Меркель созвонились, чтобы обсудить миграционный кризис. Стороны пришли к тому, что обострение ситуации на польско-белорусской границе не выгодно ни Белоруссии, ни Евросоюзу.


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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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