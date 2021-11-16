Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подробностях недавнего разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель по телефону.

Главной темой их беседы стала кризисная ситуация с мигрантами, сложившаяся на польско-белорусской границе. В разговоре обе стороны пришли к тому, что обострение вопроса не выгодно ни Белоруссии, ни Евросоюзу.

"Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооружённых людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты — военных — там, на границе. Такого приказа Главнокомандующий Вооружёнными Силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал", — передаёт БЕЛТА слова белорусского лидера.

Он также заявил, что Белоруссия со своей стороны делает всё, чтобы защитить беженцев.

Меркель планирует переговорить по вопросу миграционного кризиса с членами ЕС, после чего она и Лукашенко созвонятся вновь.

Ранее президент Белоруссии раскритиковал поведение американцев и НАТО в Чёрном море, он оценил их действия как провокацию.

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