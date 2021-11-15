Лукашенко недоволен поведением американцев и НАТО в Чёрном море

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен поведением американцев и НАТО в Чёрном море. Он оценил их действия как провокацию и заявил, что Россия и Белоруссия не намерены на неё поддаваться.

Он рассказал, что недавно обсуждал вопрос развития ситуации с кораблями США в Чёрном море во время разговора по телефону с Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Чёрном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", — передаёт БЕЛТА слова белорусского лидера.

Лукашенко также отметил, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе обостряется, чтобы притянуть российскую сторону к конфликту. Он добавил, что обвинения в адрес Белоруссии и России звучат одно за другим для нарастания напряжения.

Ранее Путин заявил, что незапланированные учения США в Чёрном море это серьёзный вызов для России.

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