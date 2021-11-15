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Лукашенко и Меркель созвонились, чтобы обсудить миграционный кризис

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и. о.канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили миграционный кризис, котрый развернулся на белорусско-польской границе. Об этом написал Telegram-канал "Пул первого".

Уточняется, что они пытались найти перспективы решения сложившейся ситуации и попробовать решить, как можно оказать беженцам гуманитарную помощь.

"Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", — сказано в сообщении канала.

Ранее лидер Эстонии Алар Карис назвал Лукашенко диктатором. Так, он подчеркнул, что ситуация на границе Белоруссии с Евросоюзом и НАТО вызывает тревогу из-за действий режима белорусского президента.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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