Президент Эстонии назвал Лукашенко диктатором

Лидер Эстонии Алар Карис встретился со своими коллегами из Литвы и Латвии. Встреча трёх президентов прошла в Вильнюсе. Известно, что на совещание поднимался вопрос о ситуации на белорусско-польской границе.

Так, Карис отметил, что ситуация на границе Белоруссии с Евросоюзом и НАТО вызывает тревогу из-за действий режима белорусского президента Александра Лукашенко.

"Диктатор Белоруссии играет с человеческими жизнями, направляя их к границе, чтобы реализовать свои политические амбиции", — цитирует президента Эстонии РИА Новости.

Ранее стало известно, что ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась — беженцы перебрались через колючую проволоку, образовалась давка у пропускного пункта "Брузги", польские пограничники намерены применить водомёты, чтобы остановить нелегалов.

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