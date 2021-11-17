Лукашенко и Меркель снова созвонились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель снова провели телефонный разговор. Подробности диалога станут известны позже, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

В понедельник, 15 ноября Меркель и Лукашенко во время телефонного разговора обсудили миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Стороны пришли к тому, что обострение ситуации не выгодно ни Минску, ни Брюсселю. По словам министра иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лийметс, в беседе с Меркель Лукашенко потребовал, чтобы ЕС признал его президентом и снял все санкции, тогда он прекратит миграционный кризис.

Официальный представитель "зелёных" в бундестаге Омид Нурипур подверг критике врио канцлера Ангелу Меркель за её телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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