В Германии критикуют Меркель за признание легитимности Лукашенко

Официальный представитель "зелёных" в бундестаге по внешней политике Омид Нурипур резко раскритиковал врио канцлера Ангелу Меркель (ХДС) за её телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Он нашёл "ужасным то, что г-жа Меркель говорила с ним по телефону", — сказал Нурипур во вторник в эфире Deutschlandfunk.

Меркель позвонила Лукашенко в связи с тревожным положением нескольких тысяч мигрантов на внешней границе ЕС между Польшей и Белоруссией, сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в понедельник вечером. По словам Зайберта, Меркель и Лукашенко договорились о дальнейших переговорах. Это было воспринято "зелёными", как шаг к признанию Лукашенко легитимным.

"Существует очень чёткая политика, согласованная в Европейском Совете, согласно которой Лукашенко не признан, не является законным президентом Белоруссии, и г-жа Меркель вчера полностью опровергла это", — отметил Нурипур.

Проблема не в тех "немногих людях, которые сейчас остолбенели". Проблема в попытке шантажа со стороны Лукашенко, добавил политик.

О том, что второй разговор состоится, во вторник сообщило белорусское информационное агентство "Белта". Лукашенко заявил, что сделал Меркель предложение по выходу из кризиса. Канцлер захотела обсудить это с европейскими партнёрами. Вечером после беседы представители федерального правительства заявили, что они обменялись мнениями о сложной ситуации в регионе и возможности оказания гуманитарной помощи. Было решено продолжить общение с Минском.

Три дня назад президент России Владимир Путин в передаче "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что Александр Лукашенко и Ангела Меркель готовы провести переговоры по миграционному кризису.

"Надеюсь, что это в ближайшее время произойдёт — это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", — заявил Путин.

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