Руководители Литвы поссорились после звонков Меркель Лукашенко

Переговоры исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко стал причиной серьёзных разногласий в руководстве Литвы.

Дело в том, что президент Литвы Гитанас Науседа был проинформирован о звонке Меркель Лукашенко. Однако глава МИД этого государства Габриэлюс Ландсбергис узнал о звонках не от президента, а от зарубежных партнёров.

"Единственное, что я могу сказать, — весьма прискорбно. Это (отказ президента делиться информацией) усложняет работу. Мы получаем информацию через партнеров, договорились, что они своевременно будут ее предоставлять. Слава богу, у нас есть друзья за пределами Литвы", — цитирует RuBaltic.Ru Ландсбергиса.

По словам главы МИД Литвы, переговоры Меркель с Лукашенко являются "опасным путём". Ранее недовольство в связи с возможными "закулисными договоренностями" с белорусским лидером выражал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Напомним, в понедельник президент Литвы заявил, будто некоторые мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию через Москву. В ответ глава МИД России Сергей Лавров назвал эти утверждения лживыми.

"При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", — сказал Лавров.

Власти Литвы, так же как и Польши, постоянно заявляют, будто к кризису с мигрантами на польско-белорусской границе причастна Россия.