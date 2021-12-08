МИД: санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание за дружбу с Россией

Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин считает, что западные санкции в отношении Белоруссии похожи на наказание за дружбу с Россией.

По его словам, сегодня эксперты наблюдают геополитические факторы давления Запада на Минск, передаёт РИА Новости.

Панкин напомнил, что в декабре 2020 года американские конгрессмены законодательно утвердили возможность введения ограничений против РФ и представителей Союзного государства. Затем в Европарламенте была принята резолюция, осуждающая интеграцию Белоруссии и России.

"Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с РФ", — подчеркнул замглавы МИД.

В августе 2020 года отношения Минска с Западом резко ухудшились. В США и многих других странах отказываются признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.