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МИД: санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание за дружбу с Россией

Политика

Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин считает, что западные санкции в отношении Белоруссии похожи на наказание за дружбу с Россией.

МИД: санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание за дружбу с Россией

По его словам, сегодня эксперты наблюдают геополитические факторы давления Запада на Минск, передаёт РИА Новости.

Панкин напомнил, что в декабре 2020 года американские конгрессмены законодательно утвердили возможность введения ограничений против РФ и представителей Союзного государства. Затем в Европарламенте была принята резолюция, осуждающая интеграцию Белоруссии и России.

"Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с РФ", — подчеркнул замглавы МИД.

В августе 2020 года отношения Минска с Западом резко ухудшились. В США и многих других странах отказываются признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. 

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Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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