"Придётся помёрзнуть": британцы предположили, к чему приведут санкции против РФ

Жители Великобритании прокомментировали публикацию The Telegraph о состоявшихся онлайн-переговорах президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Многие пользователи выразили беспокойство по поводу возможных последствий в случае введения антироссийских санкций.

Как отметили подписчики издания, если США утвердят новые запреты в отношении России, тогда Европа может остаться без голубого топлива.

"Это наверняка приведёт к приостановке поставок российского газа. Нам в Европе, видимо, придётся изрядно помёрзнуть этой зимой", — написал один из пользователей.

С ним согласились и другие британцы. Они подчеркнули, что сейчас лучше не допускать ухудшения связей с РФ. Подписчики The Telegraph убеждены: Путин и Байден всё-таки смогут договориться о том, как дальше поддерживать отношения без применения санкций.

"Хорошее общение президентов снижает напряжённость", — заключили пользователи.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что США планируют ввести новый пакет санкций против России, предусматривающий в том числе отключение страны от платёжной системы SWIFT и блокировку конвертации рубля в некоторые валюты.

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