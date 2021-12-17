Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что политика "не совсем компетентного президента" ведёт страну к "тотальному уничтожению".
По словам Омеляна, сегодня президент или его офис назначают все государственные должности на Украине.
"Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — сказал экс-министр в эфире телеканала "Украина 24".
Омелян назвал Владимира Зеленского "не совсем компетентным президентом", при молчаливом согласии которого допускаются "сознательные коррупция и разрушение".
Он добавил, что Зеленский выстроил систему, для которой характерно "крышевание". Она может "полностью уничтожить всё то", что появилось в стране после 2014 года.
Ранее Омелян заявил, что Вооружённым силам Украины нужно напасть на Кремль. Он выразил возмущение по поводу того, что президент Украины Владимир Зеленский не вступает в противостояние с Россией. Это может свидетельствовать о том, что лидер страны — "агент Кремля", считает Омелян.
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Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.