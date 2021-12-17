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Экс-министр Украины Омелян предрёк стране распад из-за политики Киева

Мир

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что политика "не совсем компетентного президента" ведёт страну к "тотальному уничтожению".

Экс-министр Украины Омелян предрёк стране распад из-за политики Киева

По словам Омеляна, сегодня президент или его офис назначают все государственные должности на Украине.

"Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — сказал экс-министр в эфире телеканала "Украина 24".

Омелян назвал Владимира Зеленского "не совсем компетентным президентом", при молчаливом согласии которого допускаются "сознательные коррупция и разрушение".

Он добавил, что Зеленский выстроил систему, для которой характерно "крышевание". Она может "полностью уничтожить всё то", что появилось в стране после 2014 года.

Ранее Омелян заявил, что Вооружённым силам Украины нужно напасть на Кремль. Он выразил возмущение по поводу того, что президент Украины Владимир Зеленский не вступает в противостояние с Россией. Это может свидетельствовать о том, что лидер страны — "агент Кремля", считает Омелян.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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