МИД РФ: Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад продолжает направлять на Украину оружие и боевиков.

Она отметила, что украинская армия накачивается вооружениями. При этом, по её словам, речь идёт о прямых поставках из западных стран.

"Речь идёт о контрактах на будущее, причём, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", — сказала Захарова в эфире телеканала "Крым 24".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что стране не хватает современных средств противоракетной и противовоздушной обороны, поэтому она нуждается в поддержке западных союзников. Без этого украинские войска не смогут противостоять российским комплексам "Искандер".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.