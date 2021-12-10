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СМИ: Украина не сможет противостоять российским "Искандерам"

Мир

Украина не сможет противостоять российским комплексам "Искандер", поскольку у неё нет вооружения для перехвата баллистических ракет, сообщается в статье агентства "РБК-Украина".

СМИ: Украина не сможет противостоять российским "Искандерам"

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стране не хватает современных средств противоракетной и противовоздушной обороны, поэтому она нуждается в поддержке западных союзников.

По данным автора статьи, Вооружённые силы Украины не располагают вооружением для перехвата баллистических ракет комплекса "Искандер". У страны есть один комплекс, который способен уничтожить баллистическую ракету на большой высоте — советский С-300В1, — однако снарядов к нему нет.

Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко вспомнил, что после распада СССР Украина получила от России две системы С-300В1, однако Москва затягивала с передачей снарядов, а потом и вовсе решила их не поставлять.

Романенко отметил, что российские "Искандеры" стоят на границе с Украиной и могут накрыть Киев.

"Бригада ("Искандеров". — Ред.) может дать залп одномоментный 300 ракетами — на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", — заявил Романенко.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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