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Кулеба назвал три главных цели по Донбассу: "Мир через силу"

Мир

Основная цель Незалежной по Донбассу — мир через силу, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, пока идут "переговоры" страну нужно укрепить, чтобы Россия не могла в неё "вторгнуться".

Кулеба назвал три главных цели по Донбассу: "Мир через силу"

По мнению Кулебы, чтобы "выиграть время" представители США и стран Евросоюза должны вести диалог с российской стороной, пока Киев будет "укреплять позиции".

"Цель Украины простая: мир через силу. В данный момент Соединённые Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в неё", — цитирует главу украинского МИД Foreigh Affairs.

Как подчеркнул Кулеба, за это время можно будет достигнуть сразу три цели:

  • мирное урегулирование в Донбассе,
  • вход Украины в НАТО,
  • и членство в ЕС.

Ранее глава МИД Незалежной заявил, что Киев совместно со странами Запада разрабатывает всеобъемлющий план по "сдерживанию России". При этом Украина увидела "намёк" на вторжение от российского президента Владимира Путина во время его переговоров с американским лидером Джо Байденом

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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