Киев увидел намёк на "вторжение" в словах Путина: разрабатывают план

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совместно с западными странами уже разрабатывает план, как "сдержать Россию". При этом в Незалежной подчеркнули, что это ответ на заявление российского президента Владимира Путина.

В словах лидера России Кулеба увидел намёк на угрозу "вторжения".

"Российский президент Владимир Путин выдвинул суровый ультиматум. В нескольких недавних заявлениях он потребовал, чтобы Соединённые Штаты предоставили "надёжные и твёрдые юридические гарантии” того, что НАТО не будет расширяться на восток, иначе, как намекнуло его окружение, Россия вторгнется на Украину", — написал министр в колонке для Foreigh Affairs.

Речь идёт о словах Путина в контексте переговоров с Джо Байденом в начале этой недели. Однако ни о каком "вторжении" речи не шло. В чём конкретно украинская сторона увидела "намёк" на угрозу военных действий, Кулеба не пояснил.

Ранее Pravda. Ru писала об ультиматуме выдвинутом России со стороны польских властей. По мнению премьер-министра Польши, Москва должна решить "с Европой она или против".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.