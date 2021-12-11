Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко предостерёг действующего лидера Украины от проведения референдума в Донбассе. Политик посоветовал Владимиру Зеленскому "изучить уроки 2014 года".
Как отметил Порошенко, идея с референдумом "антиконституционная" и может быть использована как технология для проведения "неукраинских решений".
"Если не знаете, что делать, — проведите СНБО, придите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения, по крайней мере, на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", — говорится на партийном сайте экс-президента "Европейская солидарность".
Кроме того, Порошенко призвал Зеленского представить ситуацию, где несколько областей будут не согласны с решением большинства. А также напомнил о крымском референдуме, который назвал "фейковым".
"А представьте себе, что в результате будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области несчастливы, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провёл в Крыму", — резюмировал Порошенко.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Незалежной о "допущении" референдума в Донбассе. По словам Зеленского, такая мера может быть принята в отношении не только определённой области, но и в целом "прекращению войны".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал "наглой провокационной вылазкой" ЧП с участием украинского корабля "Донбасс" в Керченском проливе.