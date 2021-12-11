Порошенко Зеленскому по референдуму в Донбассе: "Изучите уроки 2014 года"

Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко предостерёг действующего лидера Украины от проведения референдума в Донбассе. Политик посоветовал Владимиру Зеленскому "изучить уроки 2014 года".

Как отметил Порошенко, идея с референдумом "антиконституционная" и может быть использована как технология для проведения "неукраинских решений".

"Если не знаете, что делать, — проведите СНБО, придите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения, по крайней мере, на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", — говорится на партийном сайте экс-президента "Европейская солидарность".

Кроме того, Порошенко призвал Зеленского представить ситуацию, где несколько областей будут не согласны с решением большинства. А также напомнил о крымском референдуме, который назвал "фейковым".

"А представьте себе, что в результате будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области несчастливы, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провёл в Крыму", — резюмировал Порошенко.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Незалежной о "допущении" референдума в Донбассе. По словам Зеленского, такая мера может быть принята в отношении не только определённой области, но и в целом "прекращению войны".

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