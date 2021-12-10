Новый канцлер Германии готов заблокировать СП-2, если Россия нападёт на Украину

Преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии "ничего не имеет против" газопровода "Северный поток-2" и в целом даже поддерживает этот проект, однако, готов заблокировать если, Россия нападёт на Украину.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в администрации Олафа Шольца.

Издание уточняет, что "это будет крайняя мера" и применит её новый канцлер "если будут исчерпаны иные возможности воздействия на Москву".

К слову, санкции в отношении энергетического сектора России в качестве "последнего аргумента" рассматривает и Вашингтон.

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