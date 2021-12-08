Главой МИД Германии стала противница "Северного потока-2"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил министром иностранных дел ФРГ сопредседателя партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналену Бербок, которая является ярой противницей "Северного потока-2".

Ранее Бербок неоднократно допускала критические высказывания в отношении российского газопровода, а также обвиняла Россию в высоких ценах на газ.

Представительница партии "Зелёные" призывала отказаться от угольной энергетики и развивать возобновляемые источники энергии.

По словам немецкого политолога Александра Рара, у Бербок нет опыта во внешней политике и она не знает, в каких сферах можно сотрудничать с Россией. В беседе с РИА Новости политолог отметил, что "Зеленые" хотели поставить своего человека во главе МИД, чтобы продвигать политику "либеральных ценностей".

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