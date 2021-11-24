Bild: МИД Германии возглавит противница СП-2 Анналена Бербок

Новым руководителем МИД Германии может оказаться председатель партии "Союз-90"/"Зелёные" Анналена Бербок. Она много раз критиковала российско-немецкий проект "Северный поток-2" и называла Москву виновницей взрывного роста стоимости газа.

По словам анонимных источников Bild, члены партии "Зелёные" могут получить руководящие должности не только в МИД, но и в Министерстве экономики. Также политики станут лидерами в области:

климата,

семьи,

сельского хозяйства,

окружающей среды.

Социал-демократы же, по данным издания, возглавят такие сферы, как оборона, строительство, внутренняя политика, социальные вопросы, здоровье и экономическое сотрудничество. Свободной демократической партии достанутся финансы, право, образование и исследования, написали в статье.

Бербок является председателем партии с 2018 года совместно с Робертом Хабеком. В этом году политик принимала участие в выборах канцлера Германии.

Ранее 26 сентября партия СДПГ заняла первое место в выборах в немецкий бундестаг. Распределение министерств, а также нового канцлера Германии Олафа Шольца объявят в 16:00 по московскому времени на конференции в Берлине.

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