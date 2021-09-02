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Какой будет новая эра Германии после ухода "железной фрау"?

Мир

Перед выборами в Германии неспокойно. Граждан страны и, пожалуй, всей Европы волнует один вопрос: кто заменит "железную фрау" Ангелу Меркель, которая 16 лет стоит у руля, и кто войдёт в кабинет министров?

Какой будет новая эра Германии после ухода "железной фрау"?

Напомним, выборы в ФРГ пройдут 26 сентября этого года. Граждане должны будут проголосовать за новый состав правительства и выбрать нового канцлера.

Как пишет корреспондент ТАСС в Германии, представители партий ведут неглавную борьбу за лидерство. Пока впереди появившаяся не так давно на политической арене правопопулистская "Альтернатива для Германии". Партия завоевала доверие жителей восточной Германии и потеснила две правящие партии — Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС), и Социал-демократов (СДПГ).

Что касается кандидатов на пост канцлера страны, тут пока полная неопределённость. Пока три четверти кандидатов проголосовали бы за Меркель, но она уже заявила, что намерена покинуть пост и вновь выдвигать свою кандидатуру не будет.

На пост канцлера претендуют:

  • Армин Лашет — представитель входящего в правящую коалицию консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
  • Олаф Шольц — временный председатель Социал-демократической партии Германии.
  • Анналена Бербок — с 2013 года является депутатом бундестага и баллотируется от партии "Союз-90" ("Партия зелёных").

Пока немцы называют предвыборную камланию ни чем иным, как "предвыборной борьбой вокруг мелочей". Открыто борется всего один кандидат — Маркус Зёдер, который расстроен тем, что представители его партии не выдвинули его в качестве кандидата в канцлеры.

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Германия после выборов в Бундестаг станет злее
Автор: Евгения Патановская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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