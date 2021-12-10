CNN: Вашингтон не рискнёт ударить санкциями по российской энергетике

Энергетические эмбарго вряд ли появятся в списке санкций, составленном Вашингтоном в отношении России, "если её войска вторгнутся на Украину".

Об этом сообщает CNN на фоне волны слухов в западной прессе о планируемом Москвой нападении на Киев.

В статье со ссылкой на трёх неназванных правительственных чиновников сказано, что "администрация Байдена разрабатывает варианты нескольких раундов жёстких санкций в отношении России, если она попытается вторгнуться в Украину, но энергетические санкции могут быть последним средством, учитывая влияние, которое они могут оказать на мировую экономику и внутренние цены на бензин".

"Энергетическая часть этого санкционного пакета является самым экстремальным вариантом, и будет пущена в ход, если в этом возникнет необходимость. Пока такая вероятность не рассматривается. Подобные вещи стоит держать про запас", — цитирует автор материала слова источника.

По данным CNN, в Белом доме считают, что существует четкая корреляция между рейтингами одобрения президента Джо Байдена и ценами на энергоносители, и не хотят "раскачивать лодку".

По мере продолжения разговоров об этих пакетах санкций эксперты предупреждают, что отказ от жестких мер, направленных против энергетического сектора России, которые могут повлиять на мировые рынки нефти и цены на нефть, может означать, что "санкции будут недостаточно сильными, чтобы сдержать Путина".

"Будет очень трудно нанести серьезный экономический ущерб России, не затрагивая энергетические рынки, — сказал таблоиду Эдвард Фишман, экс-сотрудник Госдепартамента, который сейчас трудится в Атлантическом совете — Нефть и газ составляют 40% федерального бюджета России. Соединенные Штаты и Европа могут заранее предпринять шаги по сдерживанию побочных эффектов, но, если они планируют ввести серьезные экономические санкции против России, они не смогут полностью избежать энергетического сектора".

Есть и ещё один фактор, удерживающий США от удара по российскому энергосектору:

Россия является крупнейшим экспортером нефти и природного газа в Европейский Союз, и нанесение ущерба этим поставкам может иметь серьезные последствия в преддверии зимы. А это, в свою очередь, негативно скажется на отношениях Вашингтона с ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.