Минздрав Белоруссии: десять беженцев в больнице, из них семеро - дети

В Белоруссии в медицинских учреждениях Гродно находятся в настоящий момент десять беженцев с польско-белорусской границы, из них семь человек — это дети. Об этом проинформировало министерство здравоохранения Белоруссии.

Ведомство в своём telegram-канале сообщило о состоянии пациентов на сегодняшний день.

"Из десяти пациентов — семеро дети. Их состояние стабильное. Также в больницах находятся трое взрослых. Двое — уже вторую неделю. Ещё один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена", — написал минздрав.

Отмечается, что среди мигрантов не выявили коронавирусную инфекцию. Все проводимые тесты показали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что на польско-белорусской границе найдены мигранты, у которых переломаны ноги. По словам самих беженцев, их избили пограничники со стороны Польши.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.