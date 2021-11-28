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Минздрав Белоруссии: десять беженцев в больнице, из них семеро - дети

Мир

В Белоруссии в медицинских учреждениях Гродно находятся в настоящий момент десять беженцев с польско-белорусской границы, из них семь человек — это дети. Об этом проинформировало министерство здравоохранения Белоруссии.

Минздрав Белоруссии: десять беженцев в больнице, из них семеро - дети

Ведомство в своём telegram-канале сообщило о состоянии пациентов на сегодняшний день.

"Из десяти пациентов — семеро дети. Их состояние стабильное. Также в больницах находятся трое взрослых. Двое — уже вторую неделю. Ещё один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена", — написал минздрав.

Отмечается, что среди мигрантов не выявили коронавирусную инфекцию. Все проводимые тесты показали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что на польско-белорусской границе найдены мигранты, у которых переломаны ноги. По словам самих беженцев, их избили пограничники со стороны Польши.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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