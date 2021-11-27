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СМИ: В Литве готовятся к скорому вторжению мигрантов из Белоруссии

Мир

В Литве готовятся к тому, что мигранты с белорусской стороны атакуют границу с большей силой. Об этом заявил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.

СМИ: В Литве готовятся к скорому вторжению мигрантов из Белоруссии

Он сообщил, что нелегалы, которые сейчас разместились в логистическом центре вблизи пункта "Брузги" в Белоруссии, скоро могут вернуться на границу с Польшей или Литвой. Любаевас также отметил, что в настоящий момент на границе с Литовской Республикой находятся около полутора тысяч мигрантов.

"На наш взгляд, погодные условия привели к сокращению числа мигрантов. Но если режим Александра Лукашенко продолжит давить на Евросоюз, это уже не будет иметь никакого значения", — рассказал Любаевас в интервью "Летувос ритас".

Глава службы охраны заметил, что белорусские силовики всегда появляются именно в тот момент, когда мигранты штурмуют границу. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона сделает всё, что пожелают мигранты. Однако лидер подчеркнул, что развязывать войну он не намерен, чтобы "пробить коридор через Польшу в Германию".

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Есть ли в Литве мигрантский кризис
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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