СМИ: В Литве готовятся к скорому вторжению мигрантов из Белоруссии

В Литве готовятся к тому, что мигранты с белорусской стороны атакуют границу с большей силой. Об этом заявил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.

Он сообщил, что нелегалы, которые сейчас разместились в логистическом центре вблизи пункта "Брузги" в Белоруссии, скоро могут вернуться на границу с Польшей или Литвой. Любаевас также отметил, что в настоящий момент на границе с Литовской Республикой находятся около полутора тысяч мигрантов.

"На наш взгляд, погодные условия привели к сокращению числа мигрантов. Но если режим Александра Лукашенко продолжит давить на Евросоюз, это уже не будет иметь никакого значения", — рассказал Любаевас в интервью "Летувос ритас".

Глава службы охраны заметил, что белорусские силовики всегда появляются именно в тот момент, когда мигранты штурмуют границу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона сделает всё, что пожелают мигранты. Однако лидер подчеркнул, что развязывать войну он не намерен, чтобы "пробить коридор через Польшу в Германию".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.