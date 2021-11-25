СК Белоруссии: на границе с Польшей найдены мигранты с переломанными ногами

На польско-белорусской границе найдены мигранты, у которых переломаны ноги. По словам самих беженцев, их избили пограничники со стороны Польши.

Об этом сообщил следственный комитет Белоруссии в своём Telegram-канале. Ведомство заявило, что в настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.

"Со слов пострадавших стало известно, что они находились в составе группы на территории Польши. Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Белоруссию", — информирует следственный комитет.

Группу травмированных беженцев нашли 21 ноября у пограничной заставы "Песчатка". У двух граждан Ирака медики сразу определили переломы костей ног.

Ранее пограничная стража Польши заявила, что белорусские силовики стали активно помогать мигрантам пересечь границу. По сообщению ведомства, представители служб сами атакуют польских пограничников.

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