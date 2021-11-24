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В Польше заявили, что белорусские силовики "слишком активно" помогают мигрантам

Мир

Пограничная стража Польши обеспокоена тем, что белорусские силовики стали активно помогать мигрантам пересечь границу. По заявлению ведомства, представители служб сами атакуют польских пограничников.

В Польше заявили, что белорусские силовики "слишком активно" помогают мигрантам

Анна Михальская, сотрудница погранстражи Польши, рассказала, что силовики со стороны Белоруссии бросают в них камни и другие предметы.

"Они активно помогают в нелегальной миграции: доставляют инструменты, помогают мигрантам бросать деревянные щиты (кладки) на ограждение", — передаёт РИА Новости её слова.

Она также отметила, что ещё несколько недель назад силовики скрывали свою помощь или принимали пассивное участие.

Ранее стало известно, что мигранты вновь попытались прорваться на территорию Польши со стороны Белоруссии. Польская погранслужба сообщила, что более ста агрессивных нелегалов организовали штурм границы под присмотром белорусских силовиков.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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