Украина укрепляет границу с Белоруссией, чтобы не допустить прорыва мигрантов

Украина на границе с Белоруссией начала проводить специальную операцию "Полесье", которая предполагает усиление охраны и защиты границы. Власти занялись укреплением пограничной территории, чтобы не допустить прорыва мигрантов, которые могут прийти с белорусской стороны.

"На сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину", — передаёт пресс-центр государственной пограничной службы Украины слова заместитель председателя ведомства Владимир Никифоренко.

На границе планируют увеличить отряды пограничников, к патрулированию будет привлечена авиация и беспилотные комплексы, а также другие средства наблюдения.

Операция проводится силами погранслужбы, национальной гвардии, полиции и ВСУ. Созданы специальные штабы, чтобы оперативно получать информацию и реагировать на происходящее на границе.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал причины миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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