Мигранты вновь попытались силой прорвать границу с Польшей

Мигранты вновь попытались прорвать границу с Польшей со стороны Белоруссии. Польская погранслужба сообщила, что более ста агрессивных нелегалов организовали штурм под присмотром белорусских силовиков.

"На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу", — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Беженцы, намереваясь незаконно попасть на территорию Польши, применяли силу и бросали камни в польских силовиков. Только за сутки пограничникам удалось зафиксировать 267 попыток нелегального пересечения границы.

Миграционный кризис, обострившийся в Белоруссии, не утихает. Pravda.Ru писала, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал причины его возникновения. По его мнению, вмешательство Запада и применение грубой силы заставляют мигрантов бежать из своих стран.

Ранее стало известно, что Украина на границе с Белоруссией начала проводить специальную операцию "Полесье", чтобы не допустить прорыва мигрантов, которые могут прийти с белорусской стороны.

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