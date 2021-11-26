Лукашенко: Белоруссия — балкон, мешающий США влезть в Россию

"США планомерно добиваются дестабилизации постсоветского пространства, но у них главная цель — приблизиться к Москве".

Так считает президент Белоруссии.

Александр Лукашенко во время заседания рабочей группы по доработке проекта Конституции прокомментировал ситуацию, в которой оказалась его страна.

"Здесь всё предельно ясно: Штаты пытаются руками украинцев, поляков и прибалтов развязать войну в СНГ, чтобы лишить Россию поддержки соседей. Чтобы добраться до русских, им надо убрать Украину и Белоруссию, которые "закрывают" дорогу. Украину они откололи. Остались мы. Как балкон, который мешает. Вот они и стараются его срезать", — сказал Лукашенко.

По его словам, миграционный кризис, во время которого беженцы в качестве коридора выбрали Белоруссию — "лыко в строку", поскольку Польша использует "эту беду" в своих целях и открыто говорит, что будет просить "подключиться" НАТО.

Белорусский президент подчеркнул:

"В войне заинтересованы только США. Европе конфликт у своих границ совершенно не нужен".

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