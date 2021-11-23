Лукашенко: я поговорю с Тихановской, как только Путин поговорит с Навальным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ВВС заявил, что сядет за стол переговоров с лидерами оппозиции только после того, как его российский коллега "сделает это с Алексеем Навальным".

Так лидер Белоруссии ответил на вопрос о том, что он думает по поводу "предложения Владимира Путина властям в Минске начать переговоры со своими политическими оппонентами".

"Он (Путин) мне ничего не советовал, — сказал Лукашенко. — Я не слышал от него никаких советов по этим вопросам".

По его словам, власти Белоруссии "ведут постоянный диалог" с лидерами оппозиции — теми, кто является патриотами своей страны, живут в ней и работают, а не ждут "денег от запада". Что же касается тех людей, которых на Западе называют белорусской оппозицией — "беглых предателей, которые сидят в Литве и Польше" на полном пансионе — с ними диалога не будет никогда.

"Но я приведу вам параллель. Как только Путин сядет за стол переговоров с Алексеем Навальным, я немедленно встречусь для переговоров со Светланой (Тихановской). Но Путин никогда не будет разговаривать с Навальным, потому что тот не оппозиционер, он предатель интересов России", — припечатал Лукашенко.