Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ВВС заявил, что сядет за стол переговоров с лидерами оппозиции только после того, как его российский коллега "сделает это с Алексеем Навальным".
Так лидер Белоруссии ответил на вопрос о том, что он думает по поводу "предложения Владимира Путина властям в Минске начать переговоры со своими политическими оппонентами".
"Он (Путин) мне ничего не советовал, — сказал Лукашенко. — Я не слышал от него никаких советов по этим вопросам".
По его словам, власти Белоруссии "ведут постоянный диалог" с лидерами оппозиции — теми, кто является патриотами своей страны, живут в ней и работают, а не ждут "денег от запада". Что же касается тех людей, которых на Западе называют белорусской оппозицией — "беглых предателей, которые сидят в Литве и Польше" на полном пансионе — с ними диалога не будет никогда.
"Но я приведу вам параллель. Как только Путин сядет за стол переговоров с Алексеем Навальным, я немедленно встречусь для переговоров со Светланой (Тихановской). Но Путин никогда не будет разговаривать с Навальным, потому что тот не оппозиционер, он предатель интересов России", — припечатал Лукашенко.
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