Депутат Литвы назвал позором содержание белорусской оппозиционерки Тихановской

Депутат сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что республика ежегодно тратит 400 тысяч евро в год на содержание лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

"Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

По словам Жемайтайтиса, когда люди хотят получить вид на жительство в Литве, то должны должны хотя бы говорить на литовском языке.

"Позор моей стране!… Что дальше? Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?" — выразил негодование депутат.

Также Жемайтайтиса возмутило то, что годовое содержание Тихановской обошлось Литве в 400 тысяч евро.

На выборах президента Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года, Тихановская получила 10,2% голосов. Победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция не признала результаты выборов, назвав их сфальсифицированными. По Белоруссии прокатились массовые акции протеста. В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву. На родине оппозиционерка обвиняется в совершении нескольких преступлений. Вильнюс не выдаёт её Минску.

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