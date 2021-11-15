Ирак готов вывозить с польской границы "своих" беженцев

МИД Ирака приступает к организации эвакуации своих граждан, застрявших на границе Польши и Белоруссии. На 18 ноября запланирован первый авиарейс из Минска.

Об этом сообщило информагентство INA со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны.

По словам Ахмеда Ас-Сахафа, МИД Ирака "следит за судьбой граждан своей страны и готов содействовать их возвращению домой". Но никого заставлять это сделать не будет:

"Правительство страны поддерживает и приветствует добровольное возвращение граждан на родину", — подчеркнул Ас-Сахаф.

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