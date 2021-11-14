Около 50 мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Около 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались из Белоруссии в Польшу, 22 из них были задержаны.

"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака",- сообщает Twitter полиции Подляского воеводства.

Отмечается, что мигранты бросают камни в полицейских. В одном из таких эпизодов камень повредил шлем полицейского.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе.

Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы.

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