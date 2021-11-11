Лукашенко рассказал, сколько беженцев находится на границе Польши и Белоруссии

Утром 11 ноября в лагере мигрантов на польско-белорусской границе находилось 1790 человек, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер рассказал об этом на совещании с руководством Совета Министров, где поднимался вопрос напряжённой ситуации на границе.

"На сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию", — передаёт официальный сайт президента Белоруссии слова Лукашенко.

Он также добавил, что 322 человека не удалось прогнать, и они до сих пор находятся на границе со стороны Польши.

Ранее стало известно, что в ночь с 10 на 11 ноября 150 мигрантов попытались пересечь польско-белорусскую границу с применением силы. Их остановили польские пограничники, в адрес которых была направлена агрессия беженцев.

Пресс-служба пограничной охраны Польши сообщила, что мигранты постоянно совершают попытки незаконного перехода, нападая на сотрудников погранохраны.

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