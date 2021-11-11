В Белоруссии заинтересованы решить проблему с мигрантами как можно скорее

В Белоруссии отрицают причастность к развитию миграционного кризиса на границе с Польшей и заявляют о желании как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что Минск не один раз обращался к Евросоюзу с просьбой о консультации по проблеме с мигрантами, однако во всех случаях белорусская сторона получала отказ.

"Что касается нас, то мы были бы заинтересованы в скорейшем урегулировании миграционного кризиса", — передаёт РИА Новости слова Макея.

Он также заметил, что нет ни одного реального доказательства, что Белоруссия намеренно способствовала развитию ситуации с беженцами.

"Мы видим только попытку организовать разного рода фейковые вбросы, видим конкретные попытки организовать провокации в виде перестрелок, в виде перехода якобы белорусскими военнослужащими границы с Европейским Союзом", — добавил министр.

Решение этого острого вопроса зависит не от Белоруссии, а от благоразумия других сторон, резюмировал Макей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ стран Евросоюза от консультаций с Минском по решению миграционного кризиса может быть спланированной акцией против Белоруссии.

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