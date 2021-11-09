Польша не предупредила Минск о размещении десяти тысяч солдат на границе

В Белоруссии заявили, что Польша не предупредила о размещении военных на границе, чем нарушила условия договора между двумя странами.

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 10 тысяч польских военных встали на границе без уведомления белорусской стороны. Ведомство в своём Telegram-канале написало, что размещение солдат является существенной военной деятельностью, о которой необходимо предупреждать.

"Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договорённостей о региональных мерах доверия и безопасности", — заметило минобороны.

Ведомство также отметило, что оно всегда старалось руководствоваться принципами добрососедства и идти на диалог для разрешения конфликтов. Минобороны подчеркнуло, что и в этот раз Польше было предложено провести встречу, однако ответа с её стороны не последовало.

Сообщение резюмируется выводом о том, что Польша не желает совместно искать решение проблемы, выводя конфликтную ситуацию на политический уровень.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе "гибридной атакой" со стороны белорусских властей. Он также заявил, что сложившаяся ситуация угрожает безопасности всего Европейского союза.

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