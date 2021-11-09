Премьер-министр Польши: ситуация на границе с Белоруссией угрожает ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе ставит по угрозу безопасность Европейского союза.

"Защита польской границы — наш национальный интерес. Но сегодня на карту поставлены стабильность и безопасность всего ЕС", — написал Моравецкий в своём аккаунте в Twiter.

Глава польского правительства назвал ситуацию с беженцами на границе "гибридной атакой" белорусских властей. Однако сделал акцент на том, что Польша вместе с НАТО и ЕС намерены продолжать охранять мир в Европе.

Ранее пограничный комитет Белоруссии сообщил, что большая группа мигрантов с вещами направляется к польско-белорусской границе.

Перейти границу с Польшей беженцы пытаются в районе пограничного пункта пропуска в Кузнице.

Pravda.Ru сообщила, что польские силовики остановили штурм границы мигрантами со стороны Белоруссии. Им пришлось использовать слезоточивый газ в ответ на агрессию беженцев.

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