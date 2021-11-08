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В Белоруссии сообщили о новых беженцах из Польши

Мир

Большая группа беженцев направляется к границе Польши с Белоруссией. Пограничный комитет Белоруссии считает, что это не первый раз, когда поляки вытесняют мигрантов.

В Белоруссии сообщили о новых беженцах из Польши

Ведомство сообщило о происходящем в своём Telegram-канале. Оно также напомнило, что уже не раз говорилось о том, как пограничная стража Польши вытесняет мигрантов.

"На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — написал пограничный комитет.

Он также проинформировал, что белорусская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей.

Ранее власти Польши обвинили белорусских военных в новых провокациях на границе. Белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета, однако тот не сработал.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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