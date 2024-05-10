Футболист Лунёв не думает, что Дзюба "мог сдать": хороший характер и правильные амбиции

Российский вратарь, выступающий за клуб "Карабах", Андрей Лунёв, высказался о форварде московского клуба "Локомотив" Артёме Дзюбе.
Лунёв признался, что не следит особо внимательно за Российской Премьер-Лигой и командой "Локомотив", поэтому не имеет полной информации о форме игры Дзюбы.
Однако спортсмен отметил, что Артём — квалифицированный футболист, обладающий необходимым для спорта характером и амбициями.
"Дзюба — это высококачественный футболист, с хорошим характером спортсмена и правильными амбициями. Не думаю, что он мог сдать. Да, возможно, с возрастом волей-неволей проседаешь в каких-то моментах", — сказал Лунёв в разговоре с "Чемпионатом".
Артём Дзюба перешёл в "Локомотив" в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Он также сыграл 5 матчей и отметился 1 результативной передачей в Фонбет Кубке России.
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