Футболист Лунёв не думает, что Дзюба "мог сдать": хороший характер и правильные амбиции

Игрок "Карабаха" Лунёв назвал Дзюбу "высококачественным футболистом"

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский вратарь, выступающий за клуб "Карабах", Андрей Лунёв, высказался о форварде московского клуба "Локомотив" Артёме Дзюбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лунёв признался, что не следит особо внимательно за Российской Премьер-Лигой и командой "Локомотив", поэтому не имеет полной информации о форме игры Дзюбы.

Однако спортсмен отметил, что Артём — квалифицированный футболист, обладающий необходимым для спорта характером и амбициями.

"Дзюба — это высококачественный футболист, с хорошим характером спортсмена и правильными амбициями. Не думаю, что он мог сдать. Да, возможно, с возрастом волей-неволей проседаешь в каких-то моментах", — сказал Лунёв в разговоре с "Чемпионатом".

Артём Дзюба перешёл в "Локомотив" в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Он также сыграл 5 матчей и отметился 1 результативной передачей в Фонбет Кубке России.

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