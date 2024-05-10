В Дагестане произошел несчастный случай на зиплайне, в результате которого туристка получила тяжелые травмы

В Дагестане на зиплайне столкнулись туристы: одна женщина серьезно пострадала

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

РИА Новости сообщает о серьезном инциденте в Дагестане, где в результате столкновения на зиплайне пострадала туристка. Согласно информации от Следственного комитета России по республике, несчастный случай произошел 8 мая в районе Матлас Хунзахского района.

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Женщина из Санкт-Петербурга получила серьезные травмы во время катания на аттракционе. Застряв на расстоянии 10 метров от конца линии, она оказалась подвешенной в воздухе. Хотя ей пытались помочь, бросив канат для того чтобы дотянуть до финиша, из-за нескоординированных действий персонала другой турист, который был запущен по той же трассе, столкнулся с ней на полной скорости.

В итоге инструктор достиг застрявших и помог им, но к тому времени женщина уже получила тяжелые травмы, включая перелом бедра, что подтвердила прибывшая на место бригада скорой помощи.

В настоящее время полиция ведет расследование данного инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.