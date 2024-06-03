Отказ в выезде за границу из-за отсутствия печати в паспорте: реальная история

Ребенку отказали в выезде за границу из-за отсутствия красной печати в паспорте

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маленькому ребенку, вписанному в паспорт матери, отказали в выезде за границу. Причиной стало отсутствие красной печати с подписью в загранпаспорте матери, аналогичной той, что стоит в свидетельстве о рождении. Об этом инциденте редакции TourDom. ru сообщил турагент.

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Семья — мама, папа, ребенок и бабушка — планировала вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью рейсом Turkish Airlines TK 3977 ночью с 1 на 2 июня. Ребенок, родившийся в 2023 году, не имел собственного загранпаспорта и был вписан в паспорт матери. Согласно словам турагента, в свидетельстве о рождении, как положено, стоит красная печать, подтверждающая гражданство РФ.

Однако пограничник отказал маленькому туристу в выезде за пределы России.

"В Погранслужбе сказали: у вас в загранпаспорте, там, где вписан ребенок, тоже должна быть красная печать с подписью, как в свидетельстве о рождении, — объяснил турагент. — Одна печать стоит на фотографии мальчика, другая должна быть там, где указана дата его рождения".

В уведомлении, выданном родителям (имеется в распоряжении редакции), указано, что ребенку отказано в пропуске через границу на основании ст. 6 № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Конкретная причина ограничения при этом не приведена.

В результате всей семье — бабушке, папе и маме — пришлось отказаться от поездки в Турцию. Клиент потребовал у турагентства полный возврат стоимости неиспользованного тура.

Обсуждая ситуацию, подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" цитируют Указ Президента № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации". В нем говорится, что гражданство россиянина подтверждает один из перечисленных документов. В списке — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, а также загранпаспорт родителя, в который внесены сведения о ребенке, с подписью и печатью.

Таким образом, можно сделать вывод, что если туристы предъявили в Погранслужбе свидетельство с отметкой о гражданстве, этого должно быть достаточно для его подтверждения. Поэтому инцидент вызвал у представителей туриндустрии недоумение.

Тем временем, турагенты рекомендуют своим клиентам оформлять на ребенка, даже на маленького, отдельный загранпаспорт, чтобы избежать подобных проблем.