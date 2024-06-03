Кому не следует пить коровье молоко: важно знать

Коровье молоко подходит не всем. Обычно это связано с генетикой или состоянием здоровья.
Несмотря на то, что коровье молоко является источником кальция, калия, магния и цинка в питании человека, врачи не рекомендуют употреблять коровье молоко людям с аллергией на лактозу или животный белок.
Также в таких случаях вам следует избегать любых молочных продуктов, содержащих молочный белок — лактозу. Например, это йогурт, творог, сыры, сливки, сливочное масло, мороженое, выпечка.
Дело в том, что люди с непереносимостью лактозы не способны полностью переваривать лактозу, содержащуюся в молоке. В результате у них возникает диарея, газы и вздутие живота после еды или употребления молочных продуктов.
В целом, это состояние обычно безвредно, но определённые симптомы непереносимости могут вызывать серьёзный дискомфорт. Кроме того, людям с избыточным весом, а также тем, кто страдает от прыщей и других кожных заболеваний, иногда следует избегать употребления молока.
Стоит отметить, что непереносимость лактозы может проявляться с возрастом — после 50 лет.
Если у вас аллергия на коровий белок, вы можете выбрать козье или верблюжье молоко. Если у вас аллергия на лактозу, то вы можете сделать выбор в пользу альтернативного молока — рисового, овсяного, миндального, кокосового, бананового.
Сливки, сыр и йогурт также производятся из растительного белка. Эти продукты не содержат лактозы и подходят веганам и тем, кто не может употреблять продукты, содержащие лактозу.
Десерты, капучино, латте и какао готовятся из альтернативного молока. Оно почти полностью заменяет обычное коровье молоко.
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