Кому не следует пить коровье молоко: важно знать

При переносимости лактозы нельзя пить коровье молоко

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Коровье молоко подходит не всем. Обычно это связано с генетикой или состоянием здоровья.

Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Кому не следует пить коровье молоко

Несмотря на то, что коровье молоко является источником кальция, калия, магния и цинка в питании человека, врачи не рекомендуют употреблять коровье молоко людям с аллергией на лактозу или животный белок.

Также в таких случаях вам следует избегать любых молочных продуктов, содержащих молочный белок — лактозу. Например, это йогурт, творог, сыры, сливки, сливочное масло, мороженое, выпечка.

Как определить, страдаете ли вы непереносимостью лактозы

Дело в том, что люди с непереносимостью лактозы не способны полностью переваривать лактозу, содержащуюся в молоке. В результате у них возникает диарея, газы и вздутие живота после еды или употребления молочных продуктов.

В целом, это состояние обычно безвредно, но определённые симптомы непереносимости могут вызывать серьёзный дискомфорт. Кроме того, людям с избыточным весом, а также тем, кто страдает от прыщей и других кожных заболеваний, иногда следует избегать употребления молока.

Стоит отметить, что непереносимость лактозы может проявляться с возрастом — после 50 лет.

Чем можно заменить коровье молоко

Если у вас аллергия на коровий белок, вы можете выбрать козье или верблюжье молоко. Если у вас аллергия на лактозу, то вы можете сделать выбор в пользу альтернативного молока — рисового, овсяного, миндального, кокосового, бананового.

Сливки, сыр и йогурт также производятся из растительного белка. Эти продукты не содержат лактозы и подходят веганам и тем, кто не может употреблять продукты, содержащие лактозу.

Десерты, капучино, латте и какао готовятся из альтернативного молока. Оно почти полностью заменяет обычное коровье молоко.