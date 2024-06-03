Почему круглые и овальные столы становятся популярнее в современных интерьерах

Эксперт по дизайну рассказала про плюсы круглых столов

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

С ростом популярности минимализма, лаконичности и естественности в интерьерах прямоугольные и квадратные столы стали менее востребованными.

Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeLouis is licensed under CC BY-SA 3.0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", рекомендует использовать в обеденных зонах круглые и овальные столы.

Давайте разберемся, почему она делает такой выбор.

Во-первых, овальные и круглые столы занимают меньше места, что особенно важно для небольших квартир, где каждый сантиметр на счету.

Во-вторых, их обтекаемые формы снижают риск бытовых травм, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.

В-третьих, отсутствие острых углов позволяет разместить такую мебель в любом месте квартиры.

При необходимости можно добавить дополнительные стулья, чтобы с удобством разместить всех гостей.