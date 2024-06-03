Почему круглые и овальные столы становятся популярнее в современных интерьерах

С ростом популярности минимализма, лаконичности и естественности в интерьерах прямоугольные и квадратные столы стали менее востребованными.
Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", рекомендует использовать в обеденных зонах круглые и овальные столы.
Давайте разберемся, почему она делает такой выбор.
Во-первых, овальные и круглые столы занимают меньше места, что особенно важно для небольших квартир, где каждый сантиметр на счету.
Во-вторых, их обтекаемые формы снижают риск бытовых травм, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
В-третьих, отсутствие острых углов позволяет разместить такую мебель в любом месте квартиры.
При необходимости можно добавить дополнительные стулья, чтобы с удобством разместить всех гостей.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.