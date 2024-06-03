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Какой режим сна можно назвать здоровым: мнение эксперта

Для здорового режима сна нужно засыпать не позже 12 часов

1:13
Здоровье » Здоровье и профилактика

Здоровый режим сна — залог здоровья всего организма. В этой статье мы расскажем, какой спящий режим наиболее полезен.

Для здорового режима сна нужно засыпать не позже 12 часов
Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain

Какой режим сна можно назвать здоровым

Чтобы отдохнуть, человеку нужно спать всего четыре полных цикла сна. Они состоят из медленного и быстрого сна. Матрас на кровати должен быть гладким, не слишком мягким и не слишком жёстким.

Спать необходимо в горизонтальном положении, желательно поочередно — либо на правом, либо на левом боку. Важно всегда придерживаться выбранного вами графика пробуждения и отхода ко сну. То есть ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Специалисты рекомендуют засыпать не позднее 12 часов, а сон должен длиться менее 8 часов.

Весь сон должен охватывать период с 12 до 5 утра. Именно в это время вырабатывается максимальное количество гормона сна — мелатонина.

В это время начинают активно работать надпочечники. При систематических нарушениях у человека ухудшается гормональный фон и может появиться синдром хронической усталости.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
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