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Дмитрий Плотников
Текстовая трансляция матча Суперфинал Кубок России "Балтика" — "Зенит"

Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит"

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Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит"
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

Представляем вашему вниманию текстовую трансляцию матча FONBET Суперфинал Кубок России, где номинальный хозяин поля — калининградская "Балтика" будет принимать уже чемпиона этого сезона — "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Кстати, характерно, что в этом же сезоне балтийцы покинули высший дивизион российского футбола.

Встреча проходит на Большой арене стадиона "Лужники". Текстовая трансляция начнётся в 17:30 по московскому времени!

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Путь к финалу "Балтики":

Калининградцы стали вторыми в группе "С", набрав 12 очков. В четвертьфинале Пути РПЛ они победили столичный "Локомотив", а в полуфинале уступили ЦСКА и переместились в плей-офф Пути регионов. На втором этапе полуфинала нижней сетки "Балтика" переиграла "Ростов", а в финале — именитый "Спартак".

Путь РПЛ, групповой раунд. "Крылья Советов" — "Балтика" — 2:3, 2:1,
Путь РПЛ, групповой раунд. "Ахмат" — "Балтика" — 0:2, 1:4,
Путь РПЛ, групповой раунд. "Балтика" — "Зенит" — 1:0, 1:2,
Путь РПЛ, четвертьфинал. "Балтика" — "Локомотив" — 2:2, 1:1, (пенальти — 7:6),
Путь РПЛ, полуфинал. "Балтика" — ЦСКА — 0:1, 0:2,
Путь регионов, полуфинал, второй этап. "Ростов" — "Балтика" — 0:1,
Путь регионов, финал. "Балтика" — "Спартак" — 1:0.

Путь к финалу "Зенита":

Питерская команда завершила групповой этап Пути РПЛ первой в той же группе "С", набрав 14 очков после встреч с "Балтикой", "Ахматом" и "Крыльями Советов". Потом в четвертьфинале верхней сетки "Зенит" оказался сильнее московского "Динамо", в полуфинале прошёл "Спартак", а в финале после двух ничьих и серии одиннадцатиметровых — прошлогоднего обладателя Кубка - армейцев ЦСКА.

Путь РПЛ, группа. "Зенит" — "Ахмат" — 2:0, 3:3 (по пенальти — 4:2),
Путь РПЛ, группа. "Крылья Советов" — "Зенит" — 0:1, 0:1,
Путь РПЛ, группа. "Балтика" — "Зенит" — 1:0, 1:2,
Путь РПЛ, четвертьфинал. "Динамо" — "Зенит" — 1:0, 0:2,
Путь РПЛ, полуфинал. "Спартак" — "Зенит" — 1:2, 0:0,
Путь РПЛ, финал. ЦСКА — "Зенит" — 1:1, 0:0 (пенальти 4:5).

  • СУДЬЯ: Сергей Карасёв (Москва),
  • Судья на линии 1: Игорь Демешко (Химки),
  • Судья на линии 2: Дмитрий Чельцов (Москва),
  • Резервный судья: Виталий Мешков (Дмитров).
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы спорт футбол фк зенит
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