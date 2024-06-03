Тренер Грушина рассказала, как уменьшить плечи и спину девушке

Тренер Юлия Грушина назвала упражнения, чтобы сделать плечи уже.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Есть три основные причины широких плеч у женщин, для каждой из которых необходим свой подход: генетика; перетренированность; жир и отёки.

"При широких плечах девушке стоит уделить особое внимание тренировкам нижней части тела. Создавая объём в зоне бёдер, вы сможете визуально выровнять таз и плечи, при этом талия будет казаться уже", — цитирует тренера "Чемпионат".

Грушина назвала пять упражнений для тех девушек, у которых широкие плечи: вращение плеч; "лодочка"; развороты рук; гиперэкстензия и вытяжение.