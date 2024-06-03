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"Я ощущаю себя на 33!": Киркоров шокировал новой прической и татуировками

Филипп Киркоров удивил публику новым образом на презентации трека с Олегом Майами

0:46
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров на презентации совместного трека с Олегом Майами "Стирай" предстал в новом образе, удивив публику новой прической и татуировками.

Филипп Киркоров удивил публику новым образом на презентации трека с Олегом Майами
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

На мероприятии поп-король был одет в черное, в одежду из последней коллекции бренда "Баленсиага", отказавшись от привычных страз и ярких костюмов. Киркоров заявил, что ощущает себя на 33 года, несмотря на то, что ему исполнилось 57.

Олег Майами похвалил коллегу за его следование модным и музыкальным трендам. Ранее Киркоров признался, что проигнорировал международный музыкальный конкурс "Евровидение", рекомендую вместо него смотреть шоу "Голос" на Первом канале.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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