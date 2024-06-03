"Я ощущаю себя на 33!": Киркоров шокировал новой прической и татуировками

Филипп Киркоров удивил публику новым образом на презентации трека с Олегом Майами

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Филипп Киркоров на презентации совместного трека с Олегом Майами "Стирай" предстал в новом образе, удивив публику новой прической и татуировками.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

На мероприятии поп-король был одет в черное, в одежду из последней коллекции бренда "Баленсиага", отказавшись от привычных страз и ярких костюмов. Киркоров заявил, что ощущает себя на 33 года, несмотря на то, что ему исполнилось 57.

Олег Майами похвалил коллегу за его следование модным и музыкальным трендам. Ранее Киркоров признался, что проигнорировал международный музыкальный конкурс "Евровидение", рекомендую вместо него смотреть шоу "Голос" на Первом канале.