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Самый нужный аксессуар для собаки: как выбрать и не допустить ошибку

Стало известно, какой аксессуар необходим каждой собаке

3:08
Зоосфера » Собаки

Для выгула собаки необходимо иметь определенные аксессуары — ошейник и поводок. Однако не все знают, как правильно их выбирать.

Стало известно, какой аксессуар необходим каждой собаке
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие владельцы собак часто задумываются, что выбрать: рулетку или обычный поводок. Поводки-рулетки стали популярными сравнительно недавно.

Важно учитывать некоторые нюансы, чтобы рулетка подошла и служила долго.

Виды рулеток

Существуют тросовые и ременные рулетки. Тросовые рулетки подходят для спокойных и послушных собак, которые не совершают резких рывков, например, пожилых или хорошо дрессированных. При сильном рывке трос может порваться, а также он легче перетирается, что создает риск ожога пальцев. Тросовые рулетки недолговечны и не очень надежны, их длина составляет 3, 5 или 7 метров.

Ременные рулетки выдерживают сильные рывки и служат дольше. Они более дорогие и тяжелые. В продаже чаще встречаются 5-метровые ременные рулетки.

Как правильно выбрать рулетку

Рулетку выбирают по массе собаки, учитывая также её рывковую силу. Если рулетка рассчитана на меньший вес, чем у вашей собаки, механизм может не выдержать. Слишком маленькой собаке будет трудно вытянуть поводок, если механизм рассчитан на больший вес.

Рулетки бывают с пластиковой или прорезиненной ручкой. Прорезиненная ручка удобнее, так как не выскальзывает из руки. Помните, что испуганная собака может броситься наутек, если за ней будет грохотать упавшая рулетка.

Не забывайте про фиксатор длины поводка-рулетки. Это удобно, когда вы заходите с собакой в подъезд, лифт или зоомагазин.

Когда рулетки не подходят

Поводок-рулетка не подходит для отработки команды "Рядом", так как собака постоянно тянет. Не стоит пристегивать рулетку к строгому ошейнику или рывковой цепочке без ограничителя — это может травмировать собаку.

Для обучения щенка лучше использовать обычный поводок. Также не стоит разрешать двум собакам играть, если они на рулетках, так как они могут запутаться.

Виды обычных поводков

Обычные поводки различаются по материалу: брезент, капрон, неопрен, парашютная стропа, кожа и цепи.

Брезентовые поводки надежны, не обжигают руки, не скользят, но выглядят непрезентабельно. Длина таких поводков от полутора до десяти метров.

Капроновые поводки дешевле, бывают разных цветов, легко стираются, но могут обжечь руки при резком рывке.

Цепные поводки — неудачный выбор, так как собака может сломать зуб или травмироваться. Помните о технике безопасности — не наматывайте поводок на руку, так как при резком рывке можно травмироваться.

Эксперты рекомендуют учитывать не только свой комфорт, но и предпочтения вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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